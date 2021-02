Dimenticare l’austerity tedesca Sarà questa l’eredità di Merkel?

Leggi su formiche

(Di martedì 2 febbraio 2021) C’era una volta la Germania arcigna e crudele. Erano gli anni a cavallo della grande crisi finanziaria post Lehman Brothers, quando Berlino impose all’intera Unione europea, o meglio alla zona Euro,. Quel tetto al deficit del 3%, già previsto dal Trattato di Maastricht ma che trovò nel Patto di Stabilità (il Fiscal Compact), la sua naturale evoluzione. Per l’Italia, Paese con il terzo debito pubblico al mondo, sono stati anni difficili. E così anche per altre economie fortemente indebitate, Spagna, Portogallo e, ovviamente, Grecia, si sono ritrovate con gli spread alle stelle e le finanze pubbliche costantemente sotto pressione. Ora tutto questo potrebbe essere finito. Lo dice il corso degli eventi, frutto della peggiore crisi socio-economica dal 1945 ad oggi. Tanto per cominciare l’Ue, Paolo Gentiloni dixit, ha sospeso il Patto di Stabilità fino a tutto ...