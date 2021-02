Covid-19, il fisico Sestili: “La decrescita è terminata” (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella settimana dal 25 al 31 gennaio i nuovi contagi sono stati 86.272, l'1% in più rispetto agli 85.564 registrati nella settimana precedente (dal 18 al 24 gennaio). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella settimana dal 25 al 31 gennaio i nuovi contagi sono stati 86.272, l'1% in più rispetto agli 85.564 registrati nella settimana precedente (dal 18 al 24 gennaio). L'articolo .

... o una visiera; attuare distanziamento sociale e fisico. La devozione che i filippini rivolgono all'... che celebrano la festa con uno spirito di lode e devozione, anche se il Paese è segnato dal Covid -...

Per il numero 12 juventino sarà la prima partita da titolare post Covid - 19. Infatti, Alex Sandro ... Il gallese, ieri, 1 febbraio ha accusato un problema fisico, l'argentino, invece, è in fase di ...

La situazione del Portogallo preoccupa da qualche mese, nonostante durante la prima ondata di contagi, iniziata in quasi tutta Europa a marzo, il governo portoghese si fosse distinto per una gestione ...

ROMA, 02 FEB - E' terminata la decrescita dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: nella settimana dal 25 al 31 gennaio i nuovi contagi sono stati 86.272, l'1% in più rispetto agli 85.564 registrati nell ...

