"Conte a casa?". Maglie, sospiro di sollievo ma per poco: "Discorso pericoloso", cosa non torna su Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) "A me che Giuseppe Conte vada a casa procura un grande sollievo. Però il discordo di questa sera del presidente della Repubblica è pericoloso". Maria Giovanna Maglie non ha paura di esprimere un parere controverso, dato che Sergio Mattarella è stato esaltato a reti unificate per essersi assunto la responsabilità di varare un governo di "alto profilo", convocando Mario Draghi per le 12 di domani, mercoledì 3 febbraio. Il capo dello Stato ha dichiarato di aver preso in considerazione la strada delle elezioni anticipate, definite "esercizio di democrazia", ma ha anche spiegato perché non è il caso di percorrerla. "Un lungo periodo di campagna elettorale e la riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia", ha dichiarato ...

ladyonorato : Ditemi voi se tutto questo non basta per mandare a casa, subito, e a processo subito dopo, Conte e Speranza. - pietroraffa : #Conte avvisa il M5s:'Se cado io, c'è Draghi'. Che è come se a casa oggi dicessi 'occhio, che se non preparo io arriva Cannavacciuolo!' - guglielmopicchi : Cazzeggiano fino alle 18. Ma non hanno detto unica cosa che serve: si o no a Conte. Ripeto scappati di casa. Ha rag… - VIGELLI : RT @BenedettaFrucci: Lo dico commossa, dopo mesi di battaglie: l’orrenda era Conte-Casalino è finita. Mattarella ha appena convocato Mario… - Giggi711 : @Tommasolabate Chi esce con le ossa rotte sono il PD, ed il M5S che ormai è diviso tra bande,Renzi ha impedito a Sa… -