Calcio | Conte | ‘Lukaku? E’ sereno e tranquillo | si è sempre comportato bene’

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – "Come sta vivendo Lukaku questi giorni? Il ragazzo è sereno, tranquillo. Si è sempre comportato nella giusta maniera, non si permetterebbe mai di offendere nessuno. Parliamo di un ragazzo perbene, poi per quello che sta accadendo intorno secondo me bisogna essere più sereni e andare oltre. Poi capisco che fa notizia e le notizie creano chiacchiera, ma poi a un certo punto bisogna dire basta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, a RaiSport dopo il ko con la Juve in Coppa Italia, sul momento che sta vivendo Lukaku dopo los contro con Ibra nel derby. Proprio l'assenza di Lukaku ha pesato oggi con la Juve. "Sicuramente Romelu e Hakimi sono importanti per noi, però ribadisco il concetto espresso prima: la squadra ha fornito una buonissima prestazione. Ci sono stati ...

