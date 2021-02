Bollo auto, le esenzioni per Covid? Occhio alla trappolona di Stato: chi rischia grosso (Di martedì 2 febbraio 2021) L'esenzione dal pagamento del Bollo auto in seguito all'emergenza coronavirus? Ancora nessuna misura è stata messa in atto, anche se alcune regioni hanno scelto, in tal senso, di optare per alcune agevolazioni relative al pagamento. Il punto, come spiega Qui Finanza, è che il pagamento del Bollo auto, solitamente previsto entro la fine del mese successivo alla scadenza, è Stato prorogato da tre differenti governi locali. In Campania il pagamento del Bollo auto 2021 è Stato prorogato al 31 maggio 2021, con sospensione dei pagamenti per quelli con scadenza fissata tra il 19 gennaio e il 30 aprile. In Emilia Romagna, la sospensione riguarda i bolli auto con scadenza fissata tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) L'esenzione dal pagamento delin seguito all'emergenza coronavirus? Ancora nessuna misura è stata messa in atto, anche se alcune regioni hanno scelto, in tal senso, di optare per alcune agevolazioni relative al pagamento. Il punto, come spiega Qui Finanza, è che il pagamento del, solitamente previsto entro la fine del mese successivoscadenza, èprorogato da tre differenti governi locali. In Campania il pagamento del2021 èprorogato al 31 maggio 2021, con sospensione dei pagamenti per quelli con scadenza fissata tra il 19 gennaio e il 30 aprile. In Emilia Romagna, la sospensione riguarda i bollicon scadenza fissata tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, con la ...

