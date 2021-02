Banchi a Rotelle a Scuola, La Precisazione di Arcuri: Sono Certificati (Di martedì 2 febbraio 2021) Il commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, chiarisce per i dirigenti scolastici la questione Banchi a Rotelle. “I Banchi con sedute attrezzate di tipo innovativo forniti Sono ovviamente Certificati e non viene mai chiesto ai dirigenti scolastici di certificare i Banchi stessi, ma unicamente di siglare un documento di regolare ricezione della fornitura con il relativo verbale di collaudo” Leggi su youreduaction (Di martedì 2 febbraio 2021) Il commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico, chiarisce per i dirigenti scolastici la questione. “Icon sedute attrezzate di tipo innovativo fornitiovviamentee non viene mai chiesto ai dirigenti scolastici di certificare istessi, ma unicamente di siglare un documento di regolare ricezione della fornitura con il relativo verbale di collaudo”

