Un governo fondato sul “contratto” sarà bruciato dalla pandemia Scrive Malgieri

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Non saprei dire se in qualche altro Paese occidentale accade o sia accaduto che una compagine governativa si formi per via “civilistica”, sottondo cioè un “” tra le parti. L’anomalia italiana si evince anche da queste alzate d’ingegno che testimoniano il pregiudizio e la diffidenza sulla quale si forma un esecutivo. L’idea, come si sa, è stata partorita da Matteo Renzi, ma accolta da tutti i possibili contraenti, senza che nessuno abbia rilevato quanto meno la sfiducia che l’atto certifica. E su tale presupposto è difficile immaginare che, semmai dovesse prendere forma, ilpossa durare e navigare tra i marosi della politica e dellafino alla scadenza naturale del 2023, superando lo “sbarramento istituzionale” dell’elezione del Capo dello Stato. Un atto che quasi certamente dal quale ...

Il Sole 24 ORE

istituzionale: M5s presente per aiutare come tutti l'Italia. Appare quasi incredibile come ... incancrenito su un Senato delegittimato e senza maggioranza naturale, il movimentoda ...Nencini mette subito in evidenza "la condivisione nella scelta che si presume di dovere fare per la formazione di un nuovoche sia appunto di natura politica,sulla maggioranza ...I segnali di fumo che arrivano dalle cancellerie europee e dai mercati sono sempre più preoccupanti. Nel suo ultimo report sull’Italia, la banca d’affari americana Goldman Sachs ...In agenda la stima finale degli indici manifatturieri. In primo piano i ritardi sui vaccini e la stabilità dei mercati. In Italia, focus sulla risoluzione della crisi di Governo ...