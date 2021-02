Trapiantate braccia e spalle in un uomo | è la prima volta al mondo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ritornare ad una vita normale: era questo il sogno di Felix Gretarsson, 48enne islandese a cui nel 1998 erano state amputate entrambe le. I progressi della scienza potrebbero consentire, a distanza di oltre 20 anni, di trasformare quel sogno in realtà. Lo scorso 13 gennaio un’equipe dell’ospedale universitario di Lione è riuscita a completare, per laal, il doppio trapianto di, in un lungo intervento che ha presentato innumerevoli sfide sia per i medici che per il paziente. La storia di Felix Gretarsson Secondo quanto riportato dalle fonti, nel 1998 Felix Gretarsson, all’epoca elettricista 26enne, era rimasto vittima di un gravissimo incidente. Durante una riparazione su una linea dell’alta tensione, una scarica di 11mila volt gli aveva ...