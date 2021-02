Traffico Roma del 01-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sul grande raccordo anulare per un veicolo che ha preso fuoco all’altezza dell’uscita per la Anagnina sulla carreggiata esterna file a partire da Laurentina code di conseguenza sulla via Appia da Santa Maria delle Mole per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare restiamo in zona a Capannelle chiusa via Taurianova all’altezza di via Corigliano Calabro per lavori in piazza Rosarno coda invece sulla Cassia tra il grande raccordo anulare Tomba di Nerone per un incidente avvenuto nei pressi di via Bracciano un incidente provoca dei rallentamenti anche su via Prenestina all’altezza di via Emilio Longoni Andiamo in via Pisana è chiusa per lavori via dei Facchinetti e resterà chiusa questa notte Viale Etiopia tra le 22 e le 5:30 per lavori chiusi gli svincoli della tangenziale per uscire ...