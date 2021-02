Stadia shock | Google chiude i team di sviluppo interni | continueranno a uscire solo i titoli di terze parti

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nonostante la partenza claudicante,stava cominciando a rodare i motori, soprattutto grazie all'exploit garantito da Cyberpunk 2077. Arriva, tuttavia, la notizia che il servizio di cloud gaming dinon godrà più disviluppati internamente e appositamente per il servizio, ma si appoggerà unicamente a quanto rilasciato da sviluppatori terzi. L'infrastruttura e i servizi agli utenti rimarranno gli stessi attuali, ma i due studi che componevano la struttura SG&E (Games and Entertainment), situati a Montreal and Los Angeles saranno smantellati, con le circa 150 persone che lo compongono ricollocati altrove all'interno dell'ecosistema di. La veterana di Ubisoft ed Electronic Arts, Jade Raymond, che stata guidando lodelle divisioni interne, ...