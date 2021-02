Scuole a Napoli, tornano in classe le superiori: proteste al Sannazaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Scuole a Napoli: stamattina tornano in classe gli studenti delle secondarie di secondo grado. Non sono mancate le proteste al Sannazaro e in altri licei cittadini. Da questa mattina, lunedì 1° febbraio, in Campania anche le Scuole superiori tornano in classe, dando di nuovo il via alla didattica in presenza dopo più di tre mesi Leggi su 2anews (Di lunedì 1 febbraio 2021): stamattinaingli studenti delle secondarie di secondo grado. Non sono mancate leale in altri licei cittadini. Da questa mattina, lunedì 1° febbraio, in Campania anche lein, dando di nuovo il via alla didattica in presenza dopo più di tre mesi

occhio_notizie : La decisione del sindaco di #Pompei - gcozzolino : In molte scuole superiori di Napoli proteste anti-Dad: gli studenti spengono il computer - Notiziedi_it : Riapertura scuole a Napoli, studenti in sciopero ed è subito caos in 40 istituti - corrmezzogiorno : #Napoli Covid Campania, 1366 nuovi casi Nelle scuole 17 positivi - zazoomblog : Riapertura scuole a Napoli studenti in sciopero ed è subito caos in 40 istituti - #Riapertura #scuole #Napoli… -