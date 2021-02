Salvini dice no alla 'maggioranza Ursula' (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI – Niente ‘maggioranza Ursula' o ‘governo dei migliori', formula che Berlusconi ha rilanciato in diverse circostanze. “Se FI dicesse sì ad un governo istituzionale salterebbe il centrodestra”, spiega un ‘big' della Lega. Il centrodestra attende di capire come evolverà la discussione nella maggioranza ma intanto Fdi e Lega rimarcano la via delle elezioni. Prima che la coalizione andasse al Quirinale, Salvini aveva in qualche modo aperto ad un cambio di direzione, manifestando l'intenzione di voler parlare con tutti, qualora l'opzione ‘Conte ter' fosse saltata. Ma si è trattato di una manovra tattica, soprattutto per tenere unito il fronte, considerando che ‘Cambiamo con Toti' e il partito azzurro ancora insistono sulla necessità di puntare ad un ‘piano B'. Per l'ex ministro dell'Interno ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI – Niente ‘' o ‘governo dei migliori', formula che Berlusconi ha rilanciato in diverse circostanze. “Se FIsse sì ad un governo istituzionale salterebbe il centrodestra”, spiega un ‘big' della Lega. Il centrodestra attende di capire come evolverà la discussione nellama intanto Fdi e Lega rimarcano la via delle elezioni. Prima che la coalizione andasse al Quirinale,aveva in qualche modo aperto ad un cambio di direzione, manifestando l'intenzione di voler parlare con tutti, qualora l'opzione ‘Conte ter' fosse saltata. Ma si è trattato di una manovra tattica, soprattutto per tenere unito il fronte, considerando che ‘Cambiamo con Toti' e il partito azzurro ancora insistono sulla necessità di puntare ad un ‘piano B'. Per l'ex ministro dell'Interno ...

