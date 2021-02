Reynolds si presenta alla Roma | i motivi del no a Juventus e Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutifine è arrivato in Italia e si è anche vestito di giallorosso. Rispetto all’iniziale previsione, però, i colori sociali sono quelli dellae non del, dove sarebbe dovuto approdare via. L’americano Bryan, sbarcato ieri nella Capitale e in tribuna all’Olimpico in occasione del match con il Verona, è statoto ufficialmente questo pomeriggio. Il giovane esterno destro non è voluto entrare nel merito del mancato approdo nel Sannio con il benestare della Vecchia Signora, facendo intuire però che la decisione di firmare con laè stata legata, oltre a un’offerta superiore,possibilità di far subito parte della “prima squadra“. “Non vorrei andare ...