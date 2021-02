PMI | Studio Temporary Manager | rating a rischio per il 36% delle aziende

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un vademecum in 10 punti per aiutare gli imprenditori nei momenti di crisi aziendale. È quanto realizzato dain risposta alla esigenze espresse dalle PMI nel corso del 2020. Crisi d’impresa, piano di risanamento, ristrutturazione aziendale (c.d. Turnaround), sono state infatti tra le parole più ricorrenti del 2020 appena trascorso e le prossime su cui puntare secondo la società specializzata in servizi dimanagement professionale. Un anno complesso per le PMI italiane, che ha visto secondo il Cerved un aumento dei default del +10% rispetto ai mesi pre-Covid e la previsione di un raddoppio per il 2021, nonostante gli aiuti statali e le speranze affidate al Recovery Plan. In questo scenario di incertezza,...