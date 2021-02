Napoli, Ulivieri senza filtri: “Lo sfogo di Gattuso? Ho la mia idea. Se fossi De Laurentiis mi farei una domanda” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Durante un'intervista concessa ai microfoni di"Radio Marte", l'ex tecnico di Napoli e Torino, Renzo Ulivieri, oggi presidente dell'AIAC, ha commentato l'accorato sfogo dell'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, dopo la vittoria dei partenopei contro il Parma. Di seguito le dichiarazioni del "numero uno" degli allenatori italiani.Gattuso, sfogo dopo Napoli-Parma: Rino verso l’addio? La situazioneVIDEO Napoli-Parma, Gattuso: “Petagna stringe i denti, ma situazione infortunati non facile. Se togliete i bomber alle altre squadre…”"Ho sentito l'intervento di Gattuso e lo condivido sia dal punto di vista umano, che da quello dell'allenatore. Ognuno può fare ciò che gli pare, come il patron. Il pensiero di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Durante un'intervista concessa ai microfoni di"Radio Marte", l'ex tecnico die Torino, Renzo, oggi presidente dell'AIAC, ha commentato l'accoratodell'allenatore del, Rino, dopo la vittoria dei partenopei contro il Parma. Di seguito le dichiarazioni del "numero uno" degli allenatori italiani.dopo-Parma: Rino verso l’addio? La situazioneVIDEO-Parma,: “Petagna stringe i denti, ma situazione infortunati non facile. Se togliete i bomber alle altre squadre…”"Ho sentito l'intervento die lo condivido sia dal punto di vista umano, che da quello dell'allenatore. Ognuno può fare ciò che gli pare, come il patron. Il pensiero di ...

