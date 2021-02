Michele Bravi a cuore aperto: il senso di colpa e i momenti di allucinazione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Michele Bravi a cuore aperto. Intervistato da Selvaggia Lucarelli, ha raccontato la difficoltà a riprendere a vivere dopo l’incidente. Per fortuna, c’era lui Foto da Instagram: @MicheleBraviMichele Bravi è il cantante di 26 anni, dotato di un talento innato e che vinse la settima edizione di X Factor. Il 29 gennaio è uscito il suo terzo album intitolato La geografia del buio, che segna il suo ritorno sulle scene dopo più di un anno e mezzo di assenza per l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto e tutto l’iter processuale che ne è conseguito. Selvaggia Lucarelli è la giornalista del Fatto Quotidiano e proprio in occasione dell’uscita del nuovo album dell’artista, lo ha intervistato per il giornale ed ha pubblicato la ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021). Intervistato da Selvaggia Lucarelli, ha raccontato la difficoltà a riprendere a vivere dopo l’incidente. Per fortuna, c’era lui Foto da Instagram: @è il cantante di 26 anni, dotato di un talento innato e che vinse la settima edizione di X Factor. Il 29 gennaio è uscito il suo terzo album intitolato La geografia del buio, che segna il suo ritorno sulle scene dopo più di un anno e mezzo di assenza per l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto e tutto l’iter processuale che ne è conseguito. Selvaggia Lucarelli è la giornalista del Fatto Quotidiano e proprio in occasione dell’uscita del nuovo album dell’artista, lo ha intervistato per il giornale ed ha pubblicato la ...

