“Mi manca il fiato” Alessandro Borghese in lutto | la perdita è insostenibile

Era considerato un maestro del gelato e della pasticceria Giuseppe Laterza, morto all'età di appena 42 anni per colpa di un brutto male. L'annuncio del sindaco L'annuncio della sua scomparsa è stato dato su Facebook da Domenico Pio Lasigna sindaco della cittadina di Palagiano in provincia di Taranto dove Giuseppe aveva ereditato dal padre Domenico il bar gelateria Mincuccio dove aveva imparato i trucchi del mestiere sin da quando aveva 12 anni, bar che è stato citato nel 2017 dalla rivista specializzata Dissapore tra le sorprese del panorama internazionale. mancano le parole. manca il fiato. Abbiamo sperato, pregato, pianto, gioito con te, in un'attesa angosciante. Hai vissuto questa terra raccontando con umiltà e fierezza la tua eccellenza, la tua appartenenza. Hai difeso la piazza, la tua famiglia, gli eventi, le idee, i ...

