Inter, ore calde per la trattativa con BC Partners (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Inter lavora ad un prestito garantito di azioni, ma la distanza con BC Partners è ancora ampia. Zhang farà il punto questa sera Sono ore caldissime per l'Inter. La squadra di Conte si giocherà nei prossimi impegni di campionato una buona fetta di stagione, e la dirigenza procede a spron battuto verso la vendita della società. La revisione dei conti nerazzurri è stata completata da BC Partners, venerdì scorso è scaduta l'esclusiva ma la distanza tra l'offerta del fondo anglosassone e le richieste di Suning è ancora notevole. Steven Zhang e gli ad Marotta-Antonello, rispettivamente presidente e amministratori delegati dell'Inter, terranno nel pomeriggio un'importantissima videoconferenza. Importantissime novità in merito alla vicenda potranno certamente venir fuori in serata. La valutazione ...

