Il pub di Tolkien e C. S. Lewis ha chiuso i battenti, stroncato dal Covid (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo quasi mezzo millennio di onorata carriera, uno dei pub tradizionali più noti di Oxford ha ceduto sotto i colpi del Covid - 19 e ha ufficialmente chiuso i battenti. Fondato nel 1566, il Lamb & ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo quasi mezzo millennio di onorata carriera, uno dei pub tradizionali più noti di Oxford ha ceduto sotto i colpi del- 19 e ha ufficialmente. Fondato nel 1566, il Lamb & ...

...una volta alla settimana al pub, prima nelle sale dell'Eagle and Child e poi appunto del Lamb & Flag, che si trova esattamente sul lato opposto della strada. Fra una birra e l'altra, Tolkien, Lewis e ...

... il pub The Lamb and Flag. Il locale era frequentato e amato dall'autore de 'Il Signore degli Anelli', J. R. R. Tolkien e dal suo amico C. S. Lewis , che ha scritto 'Le cronache di Narnia'. Come ...

La crisi ha costretto alla chiusura il Lamb & Flag di Oxford, dove si incontravano gli autori del 'Signore degli Anelli' e delle 'Cronache di Narnia' ...

La pandemia ha fatto un'altra vittima, questa molto illustre. Si tratta del famoso pub Lamb & Flag di Oxford aperto nel 1566. Tra le persone che ci hanno bevuto contiamo P.D. James, J.R.R Tolkien e ...

