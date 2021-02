Governo, alla Camera il tavolo di confronto sul programma (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso a Montecitorio il tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo il primo giro di consultazioni sulla possibile formazione di un nuovo Governo sostenuto dalla precedente maggioranza. Prendono parte al confronto sul programma i capigruppo parlamentari dei partiti incontrati da Fico sabato e domenica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso a Montecitorio ildi lavoro convocato dal presidente della, Roberto Fico, dopo il primo giro di consultazioni sulla possibile formazione di un nuovosostenuto dprecedente maggioranza. Prendono parte alsuli capigruppo parlamentari dei partiti incontrati da Fico sabato e domenica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Non buttiamo la palla in tribuna. Il punto non è andare in Arabia Saudita come membro del Governo/Parlamento, se qu… - CarloStagnaro : @AndreaRoventini Non so se si possano attribuire con certezza alla crisi di governo piccoli scostamenti dello sprea… - matteosalvinimi : #Salvini: Governo di unità nazionale? Per fare cosa? Come faccio ad andare con un PD che vuole cancellare i… - bruna_tardini : EZIO MAURO: Governo Crisi di governo: il fantasma dell'Opera. La figura del prossimo premier ingombra la scena dal… - cavaliereultimo : RT @IPredicatore: Ristori 5 TRUFFA, bonus 1.000 euro per autonomi e P.I. in regola con i contributi.. PRATICAMENTE NESSUNO! Il 90% delle P.… -