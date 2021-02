Giachetti Iv annuncia | ' Proporrò una Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il deputato di Italia Viva Robertohato che nelle prossime ore presenterà "la proposta di unaBilaterale per alcune circoscritte". "Penso che, a ...

...non solo sulla legge elettorale ma anche su alcuni indispensabili interventi costituzionali che consentano al Paese di uscire dallo stallo con il quale conviviamo da anni" ha detto, che ha ...... il giorno seguenteche il nuovo partito si chiamerà Italia Viva. Tra i componenti del nuovo partito figurano i nomi di Roberto, già candidato alla Segreteria del Partito ...Il deputato di Italia Viva: "Penso che, a prescindere dagli sviluppi della crisi di governo, sia indispensabile intervenire non solo sulla legge elettorale ma anche su alcuni indispensabili interventi ...GENOVA - La proposta dell'istituzione di una Bicamerale con funzioni costituenti, lanciata ieri dal movimento di Giovanni Toti "Cambiamo!", ha trovato eco in Italia Viva. Un esponente renziano di prim ...