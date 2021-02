GF Vip, ‘non è più grave di una bestemmia?’, Mario Balotelli attacca Alda D’Eusanio sulla frase infelice (Di lunedì 1 febbraio 2021) Brutto scivolone per Alda D’Eusanio che nel parlare con altri inquilini della casa, usa una terminologia che scatena polemica su Twitter. Il pubblico chiede che venga espulsa e Mario Balotelli si unisce al coro, commentando quanto accaduto in una stories di Instagram. LEGGI ANCHE: — Alda D’Eusanio non compare nella lista dei concorrenti del GF Vip: cosa accadrà stasera in puntata? A scatenare la polemica, il vecchio detto ‘L’ospite dopo tre giorni puzza’. Questo ha aperto le porte di un dibattito che ha portato Carlotta a dire ‘Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare’. Ecco che la giornalista Alda D’Eusanio ha risposto con la frase incriminata “Perché vedi qualche ne.ro?” Al pubblico social la frase non è passata ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 febbraio 2021) Brutto scivolone perche nel parlare con altri inquilini della casa, usa una terminologia che scatena polemica su Twitter. Il pubblico chiede che venga espulsa esi unisce al coro, commentando quanto accaduto in una stories di Instagram. LEGGI ANCHE: —non compare nella lista dei concorrenti del GF Vip: cosa accadrà stasera in puntata? A scatenare la polemica, il vecchio detto ‘L’ospite dopo tre giorni puzza’. Questo ha aperto le porte di un dibattito che ha portato Carlotta a dire ‘Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare’. Ecco che la giornalistaha risposto con laincriminata “Perché vedi qualche ne.ro?” Al pubblico social lanon è passata ...

trash_italiano : E per quelli che dicono 'eh ma anche gli altri anni succedeva'... probabile! Quest'anno è semplicemente più evident… - Barby_VIP : @archibingu ahahaha grazieee?? di pazienza me ne serve tanta. Ad un certo punto non vale la pena discutere, tanto d… - Barby_VIP : @apeumgra Si paninozza ci provo. Ogni tanto però viene lo sconforto, anche perché vedi il comportamento delle persone e non è molto bello... - supermalaxx : - DSpettacolo : Abraham Garcia, ex fidanzato di Giulia Salemi, a Live Non è la D'Urso ha detto a Barbara D'Urso di essere pronto a… -