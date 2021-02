Davide Astori, la perizia: 'La morte non poteva essere evitata' (Di lunedì 1 febbraio 2021) La morte di , indimenticato capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in hotel a Udine, non poteva essere evitata . È una delle conclusioni della perizia disposta dal gup Angelo Antonio ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladi , indimenticato capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in hotel a Udine, non. È una delle conclusioni delladisposta dal gup Angelo Antonio ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Davide Astori, la perizia: «La morte non poteva essere evitata» - leggoit : Davide Astori, la perizia: «La morte non poteva essere evitata» - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: La perizia del tribunale di #Firenze: «La morte di Davide Astori non avrebbe potuto essere evitata» - corrierefirenze : La perizia del tribunale di #Firenze: «La morte di Davide Astori non avrebbe potuto essere evitata» - riccardodomen : Joe #Barone e #Pradè lavoreranno quest’ultimo giorno di mercato dal CS Davide Astori. @firenzeviola_it -