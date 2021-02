Dati Covid, 7925 positivi, 329 morti. Report allarmante sui vaccini: “Immunità di gregge nel 2023” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 7.925 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, nei Dati Covid del 1 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 329 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 142.419 tamponi, l’indice di positività è al 5,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.252, con un incremento di 35 unità. Dati Covid regione per regione Toscana – Sono 373 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Toscana e 10 i decessi secondo il bollettino regionale di oggi sull’andamento dell’epidemia. Abruzzo – Sono 161 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Abruzzo, che fanno salire a 43007 il numero di positivi dall’inizio dell’emergenza. I ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 7.925 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, neidel 1 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 329. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 142.419 tamponi, l’indice dità è al 5,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.252, con un incremento di 35 unità.regione per regione Toscana – Sono 373 i nuovi casi di-19 emersi in Toscana e 10 i decessi secondo il bollettino regionale di oggi sull’andamento dell’epidemia. Abruzzo – Sono 161 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Abruzzo, che fanno salire a 43007 il numero didall’inizio dell’emergenza. I ...

NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - sole24ore : I nuovi (pochi) dati sui morti per Covid nell’ultimo anno in Italia, ecco cosa sappiamo - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid Emilia Romagna, oggi 1.051 contagi e 34 morti: i dati - GianvitoPuglies : Covid-19: dati nazionali dell’1 febbraio 2021 -