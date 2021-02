Covid, in Italia letalità del 2,4% nella seconda ondata (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA - La letalit del Covid - 19 in Italia nella seconda fase dell'epidemia del 2,4%, pi bassa rispetto a quella della prima fase durante la quale per l'accessibilit rallentata ai test diagnostici e ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA - La letalit del- 19 infase dell'epidemia del 2,4%, pi bassa rispetto a quella della prima fase durante la quale per l'accessibilit rallentata ai test diagnostici e ...

