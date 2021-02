"Combattiamo la psicosi da Covid". E il Pd faceva cene a Chinatown

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Bernasconi Un anno fa il Pd organizzava una "cena solidale" in via Paolo Sarpi, contro la "" da nuovo coronavirus. Ma ecco perché lamilanese era vuota Mercatini esolidali per sostenere la comunità cinese di Milano, messa a dura prova dalla "" generata dalle notizie sulla diffusione del nuovo coronavirus. Così, un anno fa, il Pd milanese si schierava "contro la paura e i pregiudizi" di alcuni cittadini nei confronti delladel capoluogo lombardo, svuotatasi dopo le prime notizie del nuovo virus letale proveniente da Wuhan. "Le notizie sulla diffusione del coronavirus stanno scatenando una vera e propria, annessa alla paura di frequentare negozi e ristoranti cinesi, con casi di intolleranza e isolamento nei ...