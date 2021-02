C’è un positivo nello studio di Giletti: è il kiwi (VIDEO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un gesto provocatorio e la positività del frutto, rilevata in studio. L’ultima trovata del medico negazionista. Mariano AmiciMariano Amici, medico, contrario al vaccino, per tutta una serie di motivazioni che spiegherà nel corso della trasmissione, arriva in trasmissione da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” e parte con le sue tesi negazioniste. Addirittura condurrà un esperimento, aiutato da alcuni suoi assistenti. Un tampone effettuato su alcuni frutti, kiwi, banane ecc, per provare quanto siano inaffidabili certi metodi che oggi si utilizzano per scovare il virus. Secondo il medico su un campione di frutti, sul quale viene effettuato il tampone, una percentuale non del tutto irrilevante di essi risulta positiva. “Su 10 tamponi – dichiare Amici – abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un gesto provocatorio e la positività del frutto, rilevata in. L’ultima trovata del medico negazionista. Mariano AmiciMariano Amici, medico, contrario al vaccino, per tutta una serie di motivazioni che spiegherà nel corso della trasmissione, arriva in trasmissione da Massimoa “Non è l’Arena” e parte con le sue tesi negazioniste. Addirittura condurrà un esperimento, aiutato da alcuni suoi assistenti. Un tampone effettuato su alcuni frutti,, banane ecc, per provare quanto siano inaffidabili certi metodi che oggi si utilizzano per scovare il virus. Secondo il medico su un campione di frutti, sul quale viene effettuato il tampone, una percentuale non del tutto irrilevante di essi risulta positiva. “Su 10 tamponi – dichiare Amici – abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come ...

