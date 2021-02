Caso Alda D’Eusanio, Balotelli ci va giù duro e chiede una punizione esemplare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha fatto molto discutere nelle ultime ore il Caso di Alda D’Eusanio. La frase razzista che ha fatto infuriare Balotelli: “Questo tipo di persone…” Alda D’Eusanio potrebbe rischiare una squalifica,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha fatto molto discutere nelle ultime ore ildi. La frase razzista che ha fatto infuriare: “Questo tipo di persone…”potrebbe rischiare una squalifica,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

LeonardoRavani : Comunque Alda non sarà squalificata, lo prenderanno come un caso isolato e al massimo ramanzina La tratteranno come la contessa #tzvip - b87771977 : @Ale1D_t Secondo me esce Carlotta stasera. Alda spero la squalifichino ma in ogni caso non è nominabile. Zenga non… - mary_10_94 : @festa_chiara Alda non è in nomination quindi in ogni caso non ha ripercussioni sul televoto - pordios99 : @Ale89KP Sono frenate, se ci fai caso venerdì post puntata avevano bevuto ed erano più sciolte, si stanno tutelando… - Mariell09526214 : Comunque io mi chiedo dj cosa parleranno questa sera a parte il caso Alda.... -