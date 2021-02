Calciomercato Palermo | sfuma l’arrivo di Di Gaudio | l’attaccante è ad un passo dal Chievo Verona

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilvede definitivamentere la possibilità di ingaggiare Antonio Di.L'attaccante palermitano nelle scorse settimane era stato accostato insistentemente al club di Viale del Fante che, per stessa ammissione della sua dirigenza, aveva imbastito una trattativa con l'Hellase formulato un'offerta significativa al calciatore al fine di gettare le basi per il suo trasferimento in Sicilia. Ilaveva messo gli occhi sul calciatore di proprietà della società scaligera già nel corso della sessione estiva di, ma non vi furono materialmente i tempi tecnici per provare a definire l'operazione.Discorso riaperto in questa finestra di gennaio, con ilche avrebbe sottoposto un'offerta pluriennale al forte jolly offensivo nato ...

WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, sfuma l'arrivo di Di Gaudio: l'attaccante è ad un passo dal #ChievoVerona - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, sfuma l'arrivo di Di Gaudio: l'attaccante è ad un passo dal #ChievoVerona - WiAnselmo : #Calciomercato #Sampdoria, la #Lazio piomba su La Gumina: l'ex #Palermo può ripartire dalla #Salernitana… - Mediagol : #Calciomercato #Sampdoria, la #Lazio piomba su La Gumina: l'ex #Palermo può ripartire dalla #Salernitana… - WiAnselmo : LIVE CALCIOMERCATO #SerieC-GIRONE C: TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo

I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi nei settori giovanili di Padova e. Esordisce in B con la maglia dei biancoscudati prima di trasferirsi alla Juve Stabia. Rimane in gialloblù per ...ORE 17.05 - Il direttore sportivo del, Renzo Castagnini, è a Milano nella sede delma ancora i rosa non hanno trovato la giusta occasione per rinforzare l'organico. Alcuni ...La Società Cosenza Calcio ha comunicato ufficialmente domenica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jerry Uche Mbakogu. L’attaccante, nato a Lagos (Nigeria) il 1° otto ...Importante operazione in entrata per il Catanzaro che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Paolo Grillo, proveniente dal Cittadella, società con cui ha esordito in serie B. Siciliano classe ...