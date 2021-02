ATP Melbourne 2, Lorenzo Sonego spreca tanto e capitombola contro la wild card Jason Kubler (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 2021 di Lorenzo Sonego inizia nel modo peggiore. Il tennista piemontese esce subito di scena dal Murray River Open (aka ATP Melbourne 2) perdendo in tre set contro la wild card australiana Jason Kubler per 3-6 6-3 6-4. L’atleta allenato da Gipo Arbino non ha saputo gestire i favori del pronostico, apparendo nervoso nelle fasi cruciali della partita e sprecando parecchio, non riuscendo a prendersi la rivincita da un giocatore che lo aveva già battuto nel 2018 nel Challenger di Quijing, nell’unico confronto diretto fra i due. Solo che uno è rimasto a giocare quei tornei, l’altro adesso è testa di serie all’Australian Open. Oggi però la differenza tra i due si è assottigliata parecchio, anche troppo. Il primo set è normale ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 2021 diinizia nel modo peggiore. Il tennista piemontese esce subito di scena dal Murray River Open (aka ATP2) perdendo in tre setlaaustralianaper 3-6 6-3 6-4. L’atleta allenato da Gipo Arbino non ha saputo gestire i favori del pronostico, apparendo nervoso nelle fasi cruciali della partita endo parecchio, non riuscendo a prendersi la rivincita da un giocatore che lo aveva già battuto nel 2018 nel Challenger di Quijing, nell’unico confronto diretto fra i due. Solo che uno è rimasto a giocare quei tornei, l’altro adesso è testa di serie all’Australian Open. Oggi però la differenza tra i due si è assottigliata parecchio, anche troppo. Il primo set è normale ...

