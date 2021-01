Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Chamonix e superG Garmisch (Di domenica 31 gennaio 2021) oggi domenica 31 gennaio ci aspetta una giornata particolarmente avvincente e appassionante per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Gli appassionati potranno divertirsi con il superG femminile a Garmisch e lo slalom maschile di Chamonix. Si tratta di secondi appuntamenti, perché le gare nelle stesse specialità sono andate in scena anche ieri. La svizzera Lara Gut e il francese Clement Noel andranno a caccia del bis. L’Italia punta in particolar modo su Sofia Goggia e spera in un riscatto di Alex Vinatzer. Di seguito le startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle gare di sci alpino di oggi, prove valide per la Coppa del Mondon 2021 di sci ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)domenica 31 gennaio ci aspetta una giornata particolarmente avvincente e appassionante per la Coppa del Mondo 2021 di sci. Gli appassionati potranno divertirsi con ilfemminile ae lomaschile di. Si tratta di secondi appuntamenti, perché le gare nelle stesse specialità sono andate in scena anche ieri. La svizzera Lara Gut e il francese Clement Noel andranno a caccia del bis. L’Italia punta in particolar modo su Sofia Ga e spera in un riscatto di Alex Vinatzer. Di seguito le startlist, idi partenza, ildettagliato, l’o d’inizio delle gare di scidi, prove valide per la Coppa del Mondon 2021 di sci ...

