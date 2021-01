Pregi e difetti dell’euro digitale. Apriremo il conto corrente presso la Bce? (Di domenica 31 gennaio 2021) Giorni fa, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ci ha dato contemporaneamente una conferma e una notizia: la prima riguarda la più che sostanziale apertura nei confronti dell’euro digitale già conosciuta da tempo, la seconda (ben più importante) rappresenta al contempo il punto di genesi e il tracciamento di quella che alle prime sembra essere il prodromo di una vera e propria roadmap sull’adozione dell’euro digitale. Secondo Lagarde, infatti, l’area euro potrà contare sulla propria CBDC (Central Bank Digital Currencies, una banca centrale delle monete digitali) entro cinque anni. Il progetto è sicuramente ambizioso e rientra in una più ampia strategia finanziaria che spazia dalla politica digitale, a quella monetaria, a quella internazionale, il cui primo passo è stata la ... Leggi su formiche (Di domenica 31 gennaio 2021) Giorni fa, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ci ha dato contemporaneamente una conferma e una notizia: la prima riguarda la più che sostanziale apertura nei confrontigià conosciuta da tempo, la seconda (ben più importante) rappresenta al contempo il punto di genesi e il tracciamento di quella che alle prime sembra essere il prodromo di una vera e propria roadmap sull’adozione. Secondo Lagarde, infatti, l’area euro potrà contare sulla propria CBDC (Central Bank Digital Currencies, una banca centrale delle monete digitali) entro cinque anni. Il progetto è sicuramente ambizioso e rientra in una più ampia strategia finanziaria che spazia dalla politica, a quella monetaria, a quella internazionale, il cui primo passo è stata la ...

