Perchè i retrogame non passano mai di moda

(Di domenica 31 gennaio 2021) La parola d’ordine dei videogame è ormai da qualche anno una ed una sola: realismo. Esigiamo che i giochi siano realistici al massimo, nella loro definizione visuale ma anche nelle situazioni, nella credibilità dei dialoghi, negli scenari e così via. Questa caratteristiche è sostanzialmente una novità introdotta progressivamente con l’avvento di nuove tecnologie, sempre più evolute, che hanno permesso di metterla all’ordine del giorno. E praticamente dall’avvento delle primissime PlayStation, questo aspetto è sempre stato in primo piano. Senza precipitare ai tempi del vecchio Pong (lineette e pallina in un elegantissimo bianco e nero), molti dei cosiddettiriuscivano ad essere divertenti ed appassionanti pur peccando di realismo: come avrebbe fatto il buon Super Mario, ad esempio, ad effettuare nella realtà quel genere di salti “potenziati”? Se avesse preso ...

Ultime Notizie dalla rete : Perchè retrogame

Retrogaming History

» Clicca qui per acquistare il maglione di Game of Thrones Pac-man Se siete appassionati diquesto è il maglione festivo per voi. Pac-man intento a scappare dai fantasmini mentre mangia ...» Clicca qui per acquistare il maglione di Game of Thrones Pac-man Se siete appassionati diquesto è il maglione festivo per voi. Pac-man intento a scappare dai fantasmini mentre mangia ...