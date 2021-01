La mail dell’Enel di Corrado Augias, il phishing e il nostro problema con l’educazione digitale (Di domenica 31 gennaio 2021) Corrado Augias ha scritto 41 libri. Ha ricevuto tre onorificenze da due Paesi diversi: grande ufficiale dell’ordine al merito e cavaliere di gran croce dell’ordine al merito dall’Italia e cavaliere della legion d’onore dalla Francia. L’ultima l’ha anche restituita dopo che Emmanuel Macron ha offerto lo stesso titolo ad Al-Sisi. È stato autore di 14 programmi televisivi e scritto 6 spettacoli teatrali. Da 52 anni è giornalista professionista. Un ultimo dato. Il 26 gennaio, pochi giorni fa, Corrado Augias ha compiuto 86 anni. La somma di tutti questi numeri rende ampiamente ingiustificata tutta l’ironia che sta rimbalzando sui social per la risposta che il giornalista ha fornito a una sua lettrice nell’edizione di oggi di La Repubblica. La lettera sulla burocrazia e la mail ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021)ha scritto 41 libri. Ha ricevuto tre onorificenze da due Paesi diversi: grande ufficiale dell’ordine al merito e cavaliere di gran croce dell’ordine al merito dall’Italia e cavaliere della legion d’onore dalla Francia. L’ultima l’ha anche restituita dopo che Emmanuel Macron ha offerto lo stesso titolo ad Al-Sisi. È stato autore di 14 programmi televisivi e scritto 6 spettacoli teatrali. Da 52 anni è giornalista professionista. Un ultimo dato. Il 26 gennaio, pochi giorni fa,ha compiuto 86 anni. La somma di tutti questi numeri rende ampiamente ingiustificata tutta l’ironia che sta rimbalzando sui social per la risposta che il giornalista ha fornito a una sua lettrice nell’edizione di oggi di La Repubblica. La lettera sulla burocrazia e la...

8_ferro : RT @maurorizzi_mr: #Augias che scambia un tentativo di phishing per una mail dell’ENEL, e ci fa pure un articolo ?? che viene pubblicato ?? (… - Grand_Battery : RT @maurorizzi_mr: #Augias che scambia un tentativo di phishing per una mail dell’ENEL, e ci fa pure un articolo ?? che viene pubblicato ?? (… - CtzMaurizio : RT @maurorizzi_mr: #Augias che scambia un tentativo di phishing per una mail dell’ENEL, e ci fa pure un articolo ?? che viene pubblicato ?? (… - Alefarris83 : RT @AlessandroFois9: @faffa42 @repubblica @EnelGroup @raistolo @Luke_like Ma io credo che fosse veramente una mail dell'ENEL e ve lo scrivo… - dr_maalox : @HuffPostItalia Il social media manager che ha fatto il post è lo stesso che manda le mail ad #Augias per conto dell'ENEL? -

Ultime Notizie dalla rete : mail dell’Enel Giustizia: circolazione stradale, diminuiscono omicidi colposi a Palermo Affaritaliani.it