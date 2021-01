Justin Timberlake compie 40 anni e non 25 come il tuo cervello ti fa credere (Di domenica 31 gennaio 2021) Ti accorgi davvero che stai invecchiando quando, non solo ti chiamano signora, ma a farlo sono i ventenni, proprio quelli che tu guardi ancora con la convinzione che “più o meno avranno la mia età”; quando ti guardi allo specchio e, come diceva bene Massimo Ranieri, “sopra il viso c’è una ruga che non c’era”; quando ti viene voglia di comprarti una gonnellina giro passera e poi la vedi addosso ad una sedicenne che potrebbe essere tua figlia, quindi la rimetti a posto e compri un maglioncino taglia M; quando nonostante tutte le volte in cui l’hai desiderata, senti di non essere pronta ad una vita senza ciclo mestruale. Poi scopri pure che Justin Timberlake compirà 40 anni, mentre tu eri convinta fosse arrivato a mala pena a 25, che peraltro è esattamente l’età alla quale il tuo cervello si è fermato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Ti accorgi davvero che stai invecchiando quando, non solo ti chiamano signora, ma a farlo sono i ventenni, proprio quelli che tu guardi ancora con la convinzione che “più o meno avranno la mia età”; quando ti guardi allo specchio e,diceva bene Massimo Ranieri, “sopra il viso c’è una ruga che non c’era”; quando ti viene voglia di comprarti una gonnellina giro passera e poi la vedi addosso ad una sedicenne che potrebbe essere tua figlia, quindi la rimetti a posto e compri un maglioncino taglia M; quando nonostante tutte le volte in cui l’hai desiderata, senti di non essere pronta ad una vita senza ciclo mestruale. Poi scopri pure checompirà 40, mentre tu eri convinta fosse arrivato a mala pena a 25, che peraltro è esattamente l’età alla quale il tuosi è fermato. ...

