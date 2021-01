Iacopo Melio spiega a Salvini che l’inclusione per i disabili non è evitare le multe (Di domenica 31 gennaio 2021) Zona arancione nelle Marche e conseguente divieto di consumazione all’interno dei locali. La regola vale fino a lunedì, quando la regione – insieme ad altre – tornerà nuovamente in zona gialla. Fino a quel momento, però, le norme anti-Covid valgono per tutti. Tgcom 24 ha raccontato la vicenda accaduta qualche giorno fa: un disabile è stato multato (400 euro) perché stava consumando un caffè all’interno di un bar. L’uomo, il 58enne Giovanni Valerio Ricci, ha spiegato che aveva chiesto ospitalità al gestore perché si stava riparando dal freddo. La notizia è stata immediatamente commentata da Matteo Salvini, che aveva chiesto di applicare la legge del Buonsenso (sic) al caso specifico: «Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? – ha scritto su Twitter – Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi». Il tweet ha creato il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 31 gennaio 2021) Zona arancione nelle Marche e conseguente divieto di consumazione all’interno dei locali. La regola vale fino a lunedì, quando la regione – insieme ad altre – tornerà nuovamente in zona gialla. Fino a quel momento, però, le norme anti-Covid valgono per tutti. Tgcom 24 ha raccontato la vicenda accaduta qualche giorno fa: un disabile è stato multato (400 euro) perché stava consumando un caffè all’interno di un bar. L’uomo, il 58enne Giovanni Valerio Ricci, hato che aveva chiesto ospitalità al gestore perché si stava riparando dal freddo. La notizia è stata immediatamente commentata da Matteo, che aveva chiesto di applicare la legge del Buonsenso (sic) al caso specifico: «Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? – ha scritto su Twitter – Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi». Il tweet ha creato il ...

