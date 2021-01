Guardiola fa 500 vittorie in carriera | «E pensare che fino a un mese fa…» – VIDEO

(Di domenica 31 gennaio 2021) Pepha raggiunto le 500inda allenatore. Un traguardo prestigioso che lo conferma come uno dei migliori di sempre Il tecnico del Manchester City Pepha parlato in conferenza dopo la vittoria per 1-0 sullo Sheffield United, la numero 500 nella suadi allenatore. Queste le sue parole. GRANDE RISULTATO – «Me lo hanno appena detto nella zona mista. E’ un buon numero, in pochi anni tra l’altro. Oggi sono uscito fuori, ho visto il vento e il freddo e abbiamo pensato che sarebbe stata la partita più difficile dell’anno.a unfa sembrava che fossimo spacciati, invece ora siamo arrivati dove siamo. Tutto può cambiare e tanto. Eravamo dodicesimi sino a poco tempo fa, a otto punti dalla vetta, e ora siamo ...

Il Posticipo

Pep Guardiola ha raggiunto le 500 vittorie in carriera da allenatore. Un traguardo prestigioso che lo conferma come uno dei migliori di sempre ...Manchester City - Sheffield United 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventunesima giornata di Premier League 2020/21.