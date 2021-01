Grande Lazio | 3-1 a Bergamo Trionfo Genoa Di Francesco non vince mai

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 31 gennaio 2021) Lasi prende la rivincita sull’Atalanta dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, 3-1 per i biancocelesti al Gewiss Stadium. Ha aperto le marcature un gran gol di Marusic dopo 3?, un destro a giro da fuori area che supera Gollini. Milinkovic-Savic sfiora il raddoppio biancoceleste, il suo colpo di testa colpisce il palo e attraversa la linea di porta senza però oltrepassarla. Nel finale di primo tempo c’è anche il debutto del neo acquisto Musacchio, subentrato al posto di Patric. Nella ripresa lacontinua a spingere e trova il raddoppio con Correa, Reina rinvia e Immobile di testa mette “El Tucu” da solo davanti al portiere nerazzurro, battuto con un dribbling al 51?. Pasalic al 79? accorcia le distanze per la Dea, ma pochi minuti più tardi Muriqi chiude la gara sul definitivo 3-1. Tutto facile per ila Crotone, ...