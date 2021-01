C’è posta, Zaniolo ad Alessandro: “Sei un esempio per me” (Di domenica 31 gennaio 2021) Ultima storia della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 30 gennaio, è quella di Maurizio e Alessandro, uniti ancora di più dopo un tragico lutto. Alessandro è un ragazzo di 18 anni figlio della moglie di Maurizio, dopo la prematura morte di lei, a causa di un terribile male, Maurizio si è legato ancora di più ad Alessandro che per lui è un figlio in tutto e per tutto. Ospite della puntata Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla mamma Francesca Costa. Il calciatore si è molto commosso per la storia dei due protagonisti e ha ringraziato Maria De Filippi per averlo invitato. La storia di Maurizio e Alessandro “Sarà che tu, essendo parte di Monza, sei diventato parte di me” racconta Maria De Filippi leggendo la lettera di Maurizio per il figlio. L’uomo ha ricordato ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Ultima storia della puntata di C’èper te, andata in onda sabato 30 gennaio, è quella di Maurizio e, uniti ancora di più dopo un tragico lutto.è un ragazzo di 18 anni figlio della moglie di Maurizio, dopo la prematura morte di lei, a causa di un terribile male, Maurizio si è legato ancora di più adche per lui è un figlio in tutto e per tutto. Ospite della puntata Nicolò, accompagnato dalla mamma Francesca Costa. Il calciatore si è molto commosso per la storia dei due protagonisti e ha ringraziato Maria De Filippi per averlo invitato. La storia di Maurizio e“Sarà che tu, essendo parte di Monza, sei diventato parte di me” racconta Maria De Filippi leggendo la lettera di Maurizio per il figlio. L’uomo ha ricordato ...

