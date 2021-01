Cabras (M5s): 'Renzi conta il 2% e deve essere trattato come tale, altrimenti non ci sto' (Di domenica 31 gennaio 2021) Tra i grillini non tutti hanno preso bene l'apertura a Renzi. Non solo perché i 'capi' si sono rimangiati per l'ennesima volta quello che hanno detto, ma soprattutto perché un manipolo di parlamentari ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Tra i grillini non tutti hanno preso bene l'apertura a. Non solo perché i 'capi' si sono rimangiati per l'ennesima volta quello che hanno detto, ma soprattutto perché un manipolo di parlamentari ...

