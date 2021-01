Alberto Camerini 40 anni dopo ‘Rock ‘n’ Roll Robot (Di domenica 31 gennaio 2021) Intervistato dal Rolling Stones, l’Arlecchino dell’elettronica italiana ci svela i suoi segreti. L’elettro metropolitano ci racconta gli inizi. Alberto Camerini il vero elettronico italiano? “Non c’è rock senza capelli o parrucchieri, è un dato di fatto. Dal caschetto dei Beatles in poi, la pettinatura nel mondo del rock è una condizione sine qua non“. Afferma ricordando un viaggio di 50 e passa anni di musica pop e altrettanti della propria camaleontica carriera. Alberto Camerini, un talento favoloso, spesso oscurato dal successo avuto con Rock ‘n’ Roll Robot, hit single che in questo 2021 festeggia i suoi primi 40 anni. WAKE UP 2019: il festival di musica elettronica e pop a Mondovì Lo immaginate versione hippie? ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Intervistato daling Stones, l’Arlecchino dell’elettronica italiana ci svela i suoi segreti. L’elettro metropolitano ci racconta gli inizi.il vero elettronico italiano? “Non c’è rock senza capelli o parrucchieri, è un dato di fatto. Dal caschetto dei Beatles in poi, la pettinatura nel mondo del rock è una condizione sine qua non“. Afferma ricordando un viaggio di 50 e passadi musica pop e altrettanti della propria camaleontica carriera., un talento favoloso, spesso oscurato dal successo avuto con Rock ‘n’, hit single che in questo 2021 festeggia i suoi primi 40. WAKE UP 2019: il festival di musica elettronica e pop a Mondovì Lo immaginate versione hippie? ...

radiosiciliarse : Alberto Camerini - Non devi piangere - sildibartolomeo : E sì, non c'è bisogno che ce lo ricordano, i cantanti che si divertono cantano meglio - RollingStoneita : Alberto Camerini 40 anni dopo ‘Rock ‘n’ Roll Robot’: «Ero famoso come Bowie» #31Gennaio - MENUETTOit : #Food e #Music: Alberto Camerini 50 anni dopo 'Rock 'n' Roll Robot': «Ero famoso come Bowie» - SimonettaColt4 : @BruNO16503135 @Nicoletta7692 Vero! Tanz bambolina di Alberto Camerini! ???????????????????????? -