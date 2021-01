Ritorno a scuola a singhiozzo, per i docenti addio al programma completo. Rusconi (Anp Lazio): “Corsi di recupero da Pasqua” (Di sabato 30 gennaio 2021) I problemi legati al rientro a scuola a singhiozzo avranno ripercussioni sull'apprendimento didattico tanto che già molti insegnanti si sono rassegnati a non poter finire il programma. Ecco perchè i ristori formativi chiesti di Azzolina, secondo i presidi, devono essere attivati al più presto, così come i Corsi di recupero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) I problemi legati al rientro aavranno ripercussioni sull'apprendimento didattico tanto che già molti insegnanti si sono rassegnati a non poter finire il. Ecco perchè i ristori formativi chiesti di Azzolina, secondo i presidi, devono essere attivati al più presto, così come idi. L'articolo .

