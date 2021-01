M5s e Pd propongono un patto di legislatura con questa maggioranza

(Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Le delgazioni di M5s e Pd sono state in sintonia nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, che sta svolgendo il mandato esplorativo ricevuto dal presidente della Repubblica, al quale dovrà riferire entro martedì. Tanto i cinque stelle quando i dem hanno ribadito il loro sostegno al premier dimissionario Giuseppe Conte e hanno proposto undi finetra tutti partiti dellache ha fin qui sostenuto il governo. Compresa Italia Viva. M5s: "Sgombriamo il campo dal Mes" La delegazione M5s ha confermato a Roberto Fico che la scelta di Giuseppe Conte alla guida del governo per i pentastellati "è indiscutibile". "Abbiamo ribadito che la scelta di Conte come guida del governo è indiscutibile e frutto sintesi e di equilibrio tra le forze di, è su quella che ...

quale premier, con quale programma e con quale maggioranza assoluta. Al momento, Pd e Leu sostengono l'ipotesi Conte ter. Prima giornata di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico incaricato con un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica, Sergio. Italia Viva insiste sul Mes e non fa nomi per il premier. "Preferiamo un Governo politico, ci siamo anche per uno istituzionale"