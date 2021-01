LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa in finale con Ineos. James Spithill: “Ora siamo più forti” (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA QUARTA REGATA: Luna Rossa FIRMA IL 4-0 CALENDARIO finale Prada CUP, Luna Rossa-Ineos UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV James Spithill: “UN VANTAGGIO AVER FATTO LE SEMIFINALI, ORA siamo MOLTO PIU’ forti” FRANCESCO BRUNI LANCIA LA SFIDA: “Ineos, TI STIAMO ASPETTANDO! Luna Rossa TRASFORMATA IN 5 GIORNI” VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI OGGI DI Luna Rossa LA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DA Luna Rossa PERCHE’ Luna Rossa PUO’ BATTERE Ineos UK IN ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA QUARTA REGATA:FIRMA IL 4-0 CALENDARIOCUP,UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV: “UN VANTAGGIO AVER FATTO LE SEMIFINALI, ORAMOLTO PIU’” FRANCESCO BRUNI LANCIA LA SFIDA: “, TI STIAMO ASPETTANDO!TRASFORMATA IN 5 GIORNI” VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI OGGI DILA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DAPERCHE’PUO’ BATTEREUK IN ...

