L’Italia diventa quasi tutta gialla ma solo da lunedì La beffa per bar e ristoranti

Leggi su newsmondo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Coronavirus, la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore da1 febbraio e non da domenica 31 gennaio. La nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza porta con sé una buona e una cattiva notizia: la buona notizia è che, in base ai dati epidemiologici,tutte le regioni italiane passano in zonapoche restano arancioni e nessuna sarà in zona Rossa. La cattiva notizia è che la nuova ordinanza, stando a quanto appreso in attesa della pubblicazione del documento, entrerà in vigore a partire dalla giornata di1 febbraio, e non da domenica 31. Una cattiva notizia per bar eche quindi dovranno rimanere chiusi per tutto il fine settimana nella speranza che la situazione epidemiologica non cambi nel corso dei ...