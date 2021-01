Lautaro Martinez: «Voglio restare all’Inter. Gol? Ero arrabbiato» (Di sabato 30 gennaio 2021) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento: le sue dichiarazioni Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Abbiamo disputato una partita tosta, trovando Gol grazie a un fallo. Poi abbiamo gestito bene il risultato, chiudendola. Siamo contenti di aver portato a casa tre punti». ESULTANZA – «Ero arrabbiato. A volte sbaglio Gol facili e segno quelli difficili. Devo migliorare questa cosa. Siamo comunque un gruppo unito, lavoriamo ogni giorno per dare il meglio». LUKAKU – «È importante per noi, oggi lo ha dimostrato. Anche giocando meno bene è riuscito a fare una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021), attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento: le sue dichiarazioni, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Abbiamo disputato una partita tosta, trovandograzie a un fallo. Poi abbiamo gestito bene il risultato, chiudendola. Siamo contenti di aver portato a casa tre punti». ESULTANZA – «Ero. A volte sbagliofacili e segno quelli difficili. Devo migliorare questa cosa. Siamo comunque un gruppo unito, lavoriamo ogni giorno per dare il meglio». LUKAKU – «È importante per noi, oggi lo ha dimostrato. Anche giocando meno bene è riuscito a fare una ...

