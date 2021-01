Governo | Zingaretti | ‘ripartire da Next generation Eu | fisco | giustizia’

(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Il Pd ha indicato 6 punti da cui partire per il programma di fine legislatura: Recovery, riforma del, riforma della giustizia, riforme istituzionali e legge elettorale, nuove politiche del lavoro e quindi sanità, scuola, comparto del turismo e commercio. “Con questo spirito abbiamo già indicato al presidente Fico una prima agenda di temi da affrontare per il futuro e da riprendere già subito nel confronto dei tavoli che sono partiti il 5 novembre e che hanno comunque rappresentato una buona base di confronto. Chiediamo a tutti di stare su questo confronto con uno spirito costruttivo, indispensabile per ottenere risultati”, dice il segretario del Pd, Nicola, al termine dell’incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico.Quindi, la “chiusura del percorso decisionale” sul Recovery, la sua ...

Roma, 30 gen 18:20 - Abbiamo già indicato al presidente Fico una prima agenda di temi da affrontare per programma di fine legislatura, per riprendere i tavoli...Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico. 'Chiediamo a tutte le forze politiche di stare in questo confronto con volontà e ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Il Pd ha indicato 6 punti da cui partire per il programma di fine legislatura: Recovery, riforma del fisco, riforma della giustizia, riforme istituzionali e legge elettoral ...“Noi vediamo l’occasione del patto di legislatura come un’occasione non per tornare all’Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto ...