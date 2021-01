Biella, lavoratori in crisi nudi su un calendario | L'ideatore a Tgcom24: 'Per aiutare chi soffre e far sentire la nostra voce' (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante le istituzioni facciano di tutto per non aiutarci noi non ci arrenderemo', dichiara a Tgcom24 Daniele Perotto. Daniele, lo slogan scelto per lanciare il calendario è 'Siamo in mutande ma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante le istituzioni facciano di tutto per non aiutarci noi non ci arrenderemo', dichiara aDaniele Perotto. Daniele, lo slogan scelto per lanciare ilè 'Siamo in mutande ma ...

