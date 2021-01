Benevento | Schiattarella | «Salvezza il nostro Scudetto Diamo l’anima contro la Sampdoria»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Pasquale, centrocampista del, ha parlato al termine della partita persal’Inter: le sue dichiarazioni Pasquale, centrocampista del, ha parlato al termine della partita persal’Inter. CONDIZIONE – «Essere qui è una vittoria, ho vissuto un momento non bello ma l’ho messo alle spalle. Naturalmente ho bisogno di allenarmi ancora di più per ritrovare la condizione, ma sono a disposizione. Peccato per questa sconfitta, ma conoscevamo la forza dell’Inter. Ci rifaremo subito, conosco la mentalità di questo gruppo e da martedì inizierà ilgirone di ritorno».– «Sarà una partita fondamentale, ora avremo gare alla portata. La, pur avendo giocatori di ...

5,5Anche lui poco aggiunge a unspento. 5 Inzaghi Punizione pesante e pure giusta per un match non giocato e in cui ha fatto anche confusione.PAGELLEMONTIPO 4.5 Sciagurato sul terzo gol dell'Inter. GLIK 5 Disattento in occasione ...5.5 In difficoltà anche lui. TELLO 5.5 Non può fare nulla. FOULON 5.5 Entra a ...L'Inter torna a -2 dal Milan con una super prestazione contro i giallorossi. Brillano Lukaku e Lautaro Martinez.I tre anticipi della 20esima giornata: successi del Milan a Bologna, e della Juventus in casa della Samp. Inter 4-0 al Benevento ...