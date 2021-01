Atp Melbourne 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming con Jannik Sinner (Di sabato 30 gennaio 2021) Il programma, le date e tutte le informazioni sui due tornei che si disputano a Melbourne prima degli Australian Open. In preparazione dello Slam australiano, si è deciso per due appuntamenti dal 1° al 7 febbraio, in concomitanza con l’Atp Cup. Per i colori azzurri è al via soprattutto Jannik Sinner al Great Ocean Road Open. Ritorna in campo Nick Kyrgios invece al Murray River Open. Entrambi i tornei saranno coperti in tv da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e disponibile su DAZN), oltre che in streaming sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it, peraltro, seguirà l’evento e proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito. Di seguito il programma e gli orari italiani degli Atp di Melbourne 1 e 2 ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il, lee tutte le informazioni sui due tornei che si disputano aprima degli Australian Open. In preparazione dello Slam australiano, si è deciso per due appuntamenti dal 1° al 7 febbraio, in concomitanza con l’Atp Cup. Per i colori azzurri è al via soprattuttoal Great Ocean Road Open. Ritorna in campo Nick Kyrgios invece al Murray River Open. Entrambi i tornei saranno coperti in tv da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e disponibile su DAZN), oltre che insulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it, peraltro, seguirà l’evento e proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito. Di seguito ile gliitaliani degli Atp di1 e 2 ...

